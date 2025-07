Tensione in Via Bixio a Vittoria: intervento del 118 finisce con aggressione e TSO

VITTORIA – Ordinaria emergenza si è trasformato in un incubo di violenza ieri in Via Bixio, all’angolo con Via Bologna, dove un intervento del 118 per soccorrere un uomo caduto a terra è degenerato in una furiosa aggressione.

L’allarme era scattato per un malore, ma la situazione ha preso una piega inaspettata e pericolosa pochi minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza. L’uomo, inizialmente soccorso dal personale sanitario, ha improvvisamente dato in escandescenze, scagliandosi con violenza inaudita contro gli operatori del 118. Non solo, la sua furia si è riversata anche sulle auto in transito e, secondo testimonianze, ha coinvolto anche alcuni passanti ignari.

La scena caotica ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per contenere la situazione. Data l’agitazione e il pericolo rappresentato dall’individuo, si è reso necessario un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), provvedimento che consente il ricovero coatto in strutture sanitarie per gravi disturbi psichici che mettono a rischio la persona o gli altri.

Il bilancio finale dell’incidente è pesante: si contano ben cinque auto danneggiate. Ma il dato più preoccupante riguarda le persone coinvolte: due operatori del 118 sono rimasti feriti e sono stati refertati, così come due operatori delle forze dell’ordine, anch’essi feriti durante le delicate fasi dell’intervento per immobilizzare l’uomo.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario e delle forze dell’ordine, sempre più spesso bersaglio di aggressioni durante lo svolgimento del proprio dovere, in situazioni di estrema delicatezza e stress.

