Mobilità e Trasporto Pubblico, a Ragusa un confronto sul futuro sostenibile della città

Ragusa – Il Comune di Ragusa promuove un importante momento di riflessione e confronto pubblico sul tema della mobilità urbana e del trasporto pubblico, intitolato “Mobilità e Trasporto Pubblico – Un futuro da progettare insieme”, in programma per lunedì 7 luglio alle ore 18:30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a ridisegnare una mobilità più efficiente, sostenibile e inclusiva per la città di Ragusa, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, esperti e operatori del settore.

Interverranno il sindaco di Ragusa PeppeCassì, l’assessore alla mobilità del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri, il dirigente del settore mobilità del Comune di Ragusa, Gaetano Brex, il funzionario tecnico della mobilità del Comune di Ragusa, Carmelo Licitra, il direttore generale di Etna Trasporti, Mario Nicosia, il direttore del DICAR – Università di Catania, Matteo Ignaccolo, e la rappresentante di SVIMED – Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile ETS, Barbara Sarnari.

“Oltre a fornire un bilancio di quest’ultimo anno di mobilità, – dichiara dell’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – il dato principale è stata la partecipazione della cittadinanza nel processo di cambiamento.

Per questo, nella fase ancora più importante che va ad aprirsi, cioè la progettazione della gara europea con cui affideremo per i prossimi 10 anni il nostro servizio di trasporto pubblico urbano, è importante incontrare la cittadinanza per fare tesoro dell’esperienza maturata.

Vogliamo programmare al meglio i prossimi anni, capire cosa manca, cosa può essere migliorato, cosa è già oggi un modello da replicare e farlo ascoltando pareri e raccogliendo dati, che verranno poi analizzati non solo dai nostri Uffici ma anche dagli Enti preposti e da docenti universitari.

Non si può pensare di aumentare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini se i cittadini non sono coinvolti già nella costruzione di quei servizi”.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università di Catania, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR), Etna Trasporti, Pulmi e Svimed.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per avviare un dialogo costruttivo sul futuro della mobilità cittadina, valorizzando il contributo scientifico e tecnico di esperti e amministratori pubblici.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Salva