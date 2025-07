Modica – “Sono in pagamento da oggi i compensi per i componenti dei seggi modicani impegnati nelle operazione di voto referendario dell’8 e 9 giugno scorsi. I pagamenti avverranno direttamente in accredito sugli IBAN indicati.

Quanti non dovessero trovarsi accreditate le somme, possono recarsi alla Tesoreria comunale, sportello Unicredit di viale Medaglie d’Oro, per ritirare in contanti il dovuto”

