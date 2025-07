Comiso. Deliberato l’atto di indirizzo del Piano Urbanistico Generale

Comiso – E’ stato deliberato l’atto di indirizzo del Piano Urbanistico Generale. A comunicarlo, l’assessore all’urbanistica del comune di Comiso, Dante Di Trapani. ” Il PUG – spiega Di Trapani – deliberato dalla giunta sotto mia proposta, sarà lo strumento urbanistico che governerà il nostro territorio per I prossimi anni, e quindi si pone come uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo della città. Importantissima si rivelerà la previsione dell’ ”urban center”, spazio partecipato di dialogo, di confronto e proposta con gli addetti ai lavori e con le realtà più rappresentative della società, imprescindibile perchè questo possa essere un piano quanto più condiviso possibile. Una fortissima attenzione sarà riservata al recupero del centro storico – ancora l’assessore- quindi a quegli elementi di riqualificazione, di rigenerazione urbana che possano trasformare il centro in una zona qualificata e qualificante. Sarà un piano senza consumo di nuovo suolo , semmai sarà un piano più incline alle normative europee sul rispetto per l’ambiente e la riqualificazione a misura d’uomo. Inoltre, con lo strumento urbanistico si integrerà il Piano Commerciale, volto a regolamentare le aperture di nuovi esercizi commerciali nel centro storico, compatibilmente con le reali esigenze di decoro e del territorio. Infine, il PUG riguarderà fortemente anche la zona aeroportuale, per la sua valenza strategica sotto il profilo civile e di sviluppo economico. L’incarico per la reazione del PUG, è stato affidato all’ing. Maurizio Erbicella che opererà a stretto gomito con l’ing Saddemi e la dott.ssa Matarazzo, ambedue profili interni all’ente che già da tempo, assieme a tutto il personale dell’area, si occupano con competenza e professionalità del PUG e delle politiche urbanistiche. Comiso si avvia, dunque, a progettare quella che sarà la città dei prossimi anni”.

Salva