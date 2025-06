Firrincieli: “Quel tratto della Ragusa-Mare ormai critico”. Protocollato atto d’indirizzo

Ragusa – “Ho protocollato un atto di indirizzo per la regolamentazione della viabilità in un tratto diventato ormai critico dell’ex Sp 25 Ragusa mare. Stiamo parlando dell’area compresa tra l’incrocio per Santa Croce Camerina e la grande rotatoria esistente tra via Gaetano Schembari, via del Mare e via Ammiraglio Rizzo dove, di recente, è stato insediato un nuovo punto vendita della Grande distribuzione organizzata”. E’ quanto rileva il consigliere comunale dei Cinque Stelle Sergio Firrincieli che evidenzia il perché di tale scelta. “Nella stessa area – sottolinea – sono presenti diverse nuove e vecchie costruzioni a destinazione sia residenziale che commerciale. Ci sono insediamenti che hanno contribuito a un ulteriore e significativo incremento del traffico veicolare già presente nella zona. Ecco perché è necessario garantire maggiore ordine e sicurezza alla circolazione stradale visto che risultano particolarmente pericolose alcune manovre veicolari nei pressi dell’area di servizio e dello spartitraffico che conduce verso Santa Croce Camerina. E’, insomma, una questione di sicurezza bella e buona. Nell’atto di indirizzo ho chiesto di realizzare uno spartitraffico continuo lungo il tratto stradale sopra menzionato e una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra l’ex Sp 25 e la strada per Santa Croce Camerina.

Ho chiesto, nel documento ispettivo che dovrà essere sottoposto all’esame del consiglio comunale, di conferire mandato agli uffici tecnici competenti affinché procedano con i necessari rilievi e con la progettazione delle opere, al fine di regolamentare nel più breve tempo possibile la viabilità dell’area interessata, soprattutto in vista dell’intensificarsi del traffico nel periodo estivo, che potrebbe compromettere, come detto, le condizioni di sicurezza per la circolazione”.

Salva