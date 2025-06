Calcio Femminile. Quinta edizione del torneo di calcio Avis Scicli, no stop in notturna Csen, baciata dal successo

Scicli – Quinta edizione del torneo di calcio femminile Avis Scicli, no stop in notturna Csen, baciata dal successo. Sono stati i campetti Passion a fare da cornice alle performance delle undici squadre partecipanti formate da straordinarie atlete provenienti da tutta la provincia di Ragusa, dal resto della Sicilia ma anche dal Trentino, dalla Calabria e dalla Campania. L’appuntamento è stato organizzato da Tiziana Maggio, responsabile regionale del calcio femminile Csen, con il supporto del comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, che ha presenziato alla fase d’avvio della manifestazione. “Una vera e propria festa di sport, passione e solidarietà – commenta il presidente Cassisi – arricchita dai colori delle magliette personalizzate con i nomi delle attività locali che hanno sostenuto l’evento”. Questa la classifica finale: primo posto per Candiano Gelateria con atlete di Scicli; secondo per Noemi toilettatura, squadra di Ragusa; terzo Pizzeria Maurizio con atlete del Trentino e del resto della Sicilia; quarto per La Pomelia, squadra di Catania. Questi, invece, i premi individuali: miglior giocatrice Chiara Pernazza; migliore portiera (trofeo Piero Di Rosa) Laura Scorpo; capocannoniere Teresa Matranga; giocatrice rivelazione Adele Milazzo; giocatrice con esperienza Tiziana Blandini. Ad aggiudicarsi la coppa Csen la squadra Sicula Panineria di Vittoria. “Un ringraziamento speciale – afferma Maggio – a tutte le ragazze che hanno reso possibile questa magnifica edizione, agli sponsor locali per il loro sostegno e a chi ha lavorato dietro le quinte per l’organizzazione. Un grazie speciale ad Avis Scicli che da cinque anni sostiene il torneo offrendo la coppa per il primo posto e promuovendo sport e cultura del dono tra le giovani generazioni”.

