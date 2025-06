Nuove tratte Interbus per Enna e Palermo dalla provincia di Ragusa

Palermo – “Grazie ad alcune interlocuzioni avute con i vertici di Interbus, a partire da martedi primo luglio due nuove importanti corse verranno attivate da Scicli a Enna e da Scicli a Palermo consentendo a tanti pendolari una nuova opzione in più per effettuare i propri spostamenti. Ringrazio i vertici dell’azienda per la sensibilità mostrata verso le richieste del territorio rappresentate dal sottoscritto”. Così l’Onoevole Ignazio Abbate commenta le due nuove corse Interbus con partenza da Scicli direzione Enna e Palermo. Da Scicli a Enna con cadenza giornaliera partiranno due corse alle ore 5 e alle ore 6.30 del mattino dal lunedi al venerdi, solo alle 6.30 sabato e domenica. L’autobus fermerà a Modica, Ispica, Rosolini e Siracusa. Il ritorno alle ore 15:45 tutti i giorni. Per il capoluogo siciliano da Scicli la corsa partirà alle 5 e alle 6.30, quest’ultimo orario anche il sabato e la domenica. Il ritorno sarà alle 8:00, alle 11:00 del mattino e alle 14:00 da Palermo con sosta a Siracusa, Rosolini, Ispica e Modica prima dell’arrivo a Scicli. “Sono corse molto imporatni – commenta l’On.Abbate – perché riguardano due tratte importanti per motivi di studio e di lavoro che ogni giorno vengono percorse da tantissimi residenti della provincia di Ragusa per cui offrire ulteriore scelta non può che venire incontro alle esigenze del territorio”.

