Scafista egiziano bloccato a Ragusa. Arrestato dopo sbarco di migranti

Ragusa – Un cittadino egiziano di 47 anni è stato arrestato e condotto in carcere a Ragusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato bloccato dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa al termine di una rapida indagine scattata subito dopo l’ultimo sbarco di migranti avvenuto sulle coste ragusane.

L’operazione, condotta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Ragusa, ha permesso di ricostruire gli eventi della notte tra il 17 e il 18 giugno 2025. In quell’occasione, una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo era intervenuta per soccorrere una delle imbarcazioni cariche di migranti partite dalle coste nordafricane.

Fondamentali per l’identificazione del presunto scafista sono state le testimonianze di alcuni dei migranti soccorsi. Questi ultimi avrebbero indicato il 47enne come il conducente dell’imbarcazione. Sulla base dei gravi indizi raccolti, gli investigatori hanno fermato l’uomo in esecuzione di un provvedimento urgente di fermo di indiziato di delitto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

