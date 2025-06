Arrestato un 42enne per pedopornografia on line

CATANIA – Arrestato a Catania un 42enne per pedopornografia online. Le indagini avviate dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, dopo una perquisizione personale e informatica disposta dalla procura etnea ed eseguita dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica. All’uomo, sono stati sequestrati oltre duemila video di pornografia minorile con bambini abusati in età infantile. Nel corso dell’indagine eseguite in collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, sono stati utilizzati avanzati sistemi tecnologici per geolocalizzare l’utilizzatore dell’account con il quale erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia postale di Catania.

