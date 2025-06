Acate – Incidente stradale ad Acate all’angolo tra via XX Settembre e via Maresciallo Giudice. A scontrarsi una BMW ed uno scooter, tra le cause possibili una difficoltà di visuale per una vettura in sosta, che ha dunque comportato l’impatto dell’auto contro lo scooterista che è stato scaraventato a terra, anche se le sue condizioni non sono gravi nonostante le ferite riportate

