Nuovo traguardo per il M° Fabio Biagio Fidone: Il pozzallese è allenatore di Nuoto per salvamento FIN 2° Livello SNAQ

Ostia (RM) – Il Maestro Fabio Biagio Fidone, pozzallese, ha brillantemente conseguito il titolo di Allenatore di Nuoto per Salvamento SNAQ 2° livello FIN, aggiungendo un’altra importante qualifica al suo già notevole percorso professionale. Gli esami si sono svolti ieri, 21 giugno 2025, presso il Polo Natatorio di Ostia, al termine del prestigioso corso organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) – Area Formazione, Settore Istruzione Tecnica.

Fidone, che ricopre anche il ruolo di Direttore della Società Nazionale di Salvamento – Sezione Ispica-Pozzallo, entra così a pieno titolo nella rete nazionale di tecnici specializzati nella disciplina del salvamento. Il corso FIN è specificamente progettato per formare figure professionali che combinino competenze tecniche nel nuoto con abilità specifiche nel salvamento, un settore cruciale per la sicurezza acquatica e la salvaguardia della vita umana.

La qualifica è stata conferita alla presenza di importanti rappresentanti federali, tra cui il Segretario Generale FIN Antonello Panza, il Presidente FIN Paolo Barelli e il Consigliere Federale SIT Roberto Del Bianco.

Questo nuovo riconoscimento rappresenta un passo significativo per Fabio Biagio Fidone. Grazie a questo titolo, potrà contribuire in modo ancora più incisivo alla crescita e alla formazione nel campo del nuoto per salvamento, in particolare attraverso nuovi corsi per bagnini di salvataggio e assistenti bagnanti in linea con il nuovo decreto 85/2024. Il suo impegno continuerà a essere fondamentale per la diffusione della cultura della sicurezza in acqua, sia in ambito sportivo che civile.

Con questo traguardo, la Società Nazionale di Salvamento ribadisce il proprio costante impegno nella formazione di tecnici altamente qualificati, promuovendo valori di competenza, responsabilità e professionalità nelle discipline natatorie.