Concluso con successo il secondo Clinic del Catania Football Club: Young Pozzallo protagonista di crescita e valori

Pozzallo – Si è chiuso con un bilancio estremamente positivo il secondo Clinic del Catania Football Club, un’iniziativa che ha visto la preziosa collaborazione delle società affiliate e ha offerto ai giovani calciatori un’esperienza indimenticabile. Per una settimana, ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di immergersi in un ambiente dove sport, amicizia e valori condivisi sono stati i pilastri di ogni attività.

Particolare orgoglio è stato espresso per il progetto promosso dalla Young Pozzallo, una delle società affiliate che ha partecipato attivamente. L’impegno quotidiano e la dedizione di tutto lo staff della Young Pozzallo sono stati ampiamente riconosciuti, sottolineando il ruolo fondamentale che questa realtà svolge nella crescita, sia sportiva che umana, dei giovani atleti.

Il Clinic ha rappresentato un’occasione unica per i partecipanti di affinare le proprie abilità tecniche sotto la guida di allenatori qualificati del Catania Football Club, ma non solo. Al di là del campo da gioco, l’obiettivo primario è stato quello di trasmettere principi come il fair play, il rispetto reciproco, la disciplina e lo spirito di squadra, elementi essenziali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

L’entusiasmo manifestato dai giovani calciatori e la soddisfazione delle famiglie partecipanti confermano il successo di questa iniziativa, che mira a rafforzare il legame tra il Catania Football Club e il territorio, promuovendo il calcio giovanile come strumento di aggregazione e sviluppo sociale. La sinergia tra il club etneo e le società affiliate come la Young Pozzallo si dimostra ancora una volta vincente, ponendo le basi per future edizioni sempre più ricche di significato e opportunità per i talenti di domani.

