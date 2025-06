Modica rischia di perdere la Bandiera Blu: l’allarme dei consiglieri di Democrazia Cristiana

Modica – Le spiagge di Modica, Marina di Modica e Maganuco, rischiano di perdere il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. L’allarme è stato lanciato dai consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Massimo Caruso e Alessio Ruffino, che denunciano gravi carenze nei requisiti necessari per mantenere il vessillo della Foundation for Environmental Education (FEE).

Con l’avvio della stagione estiva e la data limite del 1° luglio che si avvicina, i consiglieri sottolineano la mancanza di numerosi servizi essenziali. Tra i requisiti non ancora soddisfatti, vengono evidenziati:

La mancanza di servizi igienici.

L’assenza di equipaggiamento di pronto soccorso.

La carenza di punti di accesso alla spiaggia per persone disabili (come le pedane).

La mancanza di sedie job per facilitare l’accesso al mare ai disabili.

L’assenza di personale qualificato per l’assistenza ai bagnanti e l’attrezzatura di salvataggio.

“Il nostro intervento non intende innescare polemiche sterili o creare allarmismi,” spiegano Caruso e Ruffino, “ma vuole solo porre in evidenza il pericolo che il litorale modicano rischia di correre.” I consiglieri chiedono al Sindaco Maria Monisteri se sia consapevole degli obblighi che la FEE impone per il mantenimento della Bandiera Blu, ricordando che “l’inosservanza di quanto stabilito dalla FEE o la temporanea mancanza dei requisiti previsti per l’assegnazione della bandiera blu, comportano l’immediata sospensione del riconoscimento assegnato.”

I consiglieri citano l’aggiudicazione, lo scorso 12 giugno, di non meglio specificati lavori all’impresa “Cicero Alessandro” per “opere provvisionali necessarie per la fruizione dei lidi e manutenzione delle aree adibite agli sport estivi all’aperto di Marina di Modica e Maganuco”, per un importo di 75.000,00 euro. Tuttavia, esprimono perplessità sulla natura di questi lavori e, soprattutto, se siano state già avviate le richieste di autorizzazione per lo spianamento dell’arenile, necessario per la tappa gold del Campionato Italiano di Beach Volley a Marina di Modica. “Non si capisce bene cosa comprendano questi lavori e soprattutto se sono già state avviate tutte le richieste per l’autorizzazione dello spianamento dell’arenile,” affermano i consiglieri, temendo che la città possa arrivare impreparata all’evento.

Caruso e Ruffino concludono l’intervento con un auspicio: “Saremmo contenti di essere smentiti dai fatti entro il 1° luglio per non rischiare di ammainare insieme alla bandiera anche i sogni e le speranze di chi sul litorale modicano ha investito.” La comunità di Modica attende ora di vedere se l’amministrazione comunale riuscirà a ottemperare a tutti gli obblighi in tempo utile per salvare il prezioso vessillo blu.

