Modica, dopo oltre 62 anni sono tornati i 13 Santoni. Un successone!

Uno dopo l’altro ci siamo incontrati in tanti oggi pomeriggio. ” Ciao, anche tu qui?” “Si, era tanto che non venivo a Modica Bassa, ma non potevo perdermi questo evento”. “Anche tu qui?” Dopo un pò abbiamo smesso di chiedercelo. È stato chiaro a tutti che davvero non potevamo mancare. E mi sono chiesta perché? Perché la città, dapprima sommessamente, poi sempre più compatta, sempre più pulsante, sempre più presente si è riversata sulla via della sfilata in maniera composta, senza spingere; tutti insieme. Avevamo tutti le stesse facce: sorridenti, increduli, piacevolmente sorpresi. Adesso i commenti erano cambiati: “mi sono emozionata”, “sai mi sono emozionato anche io”. E poi “non li avevo mai visti” e qualcuno, con gli occhi gonfi sorrideva stupito: “io me li ricordo”. E mentre anche io provavo a portarne uno, complice un portatore amico, provavo, sottolineo perché sono troppo bassa e l’imbracatura strideva contro l’asfalto, anche io ero emozionata come una bambina che non sa resistere davanti alla sorpresa. E mi sono chiesta perché? Perché?. Come è possibile che l’uscita dei Santoni di San Pietro che moltissimi di noi non avevano mai visto, abbia potuto emozionare tanto, tanti. Ci siamo sentiti parte di un racconto, il racconto dei nostri grandi anziani. C’erano le voci di nonne, mamme, zie e ziane. E quei racconti hanno preso forma, sono diventati sostanza, sono diventati un fatto che abbiamo condiviso. È questo, credo, il sentimento dell’identità collettiva. Sapere che si è parte di un racconto antico abbastanza da risuonare nella memoria personale e collettiva.

Desidero ringraziare Pierpaolo Ruta e Walter Buscema per aver permesso che tutto questo accadesse. Loro sono stati lungimiranti e illuminati. Grazie ragazzi! Ringrazio i portatori tutti, tutti uniti per permettere che questo accadesse. Ringrazio la comunità di San Pietro per la compostezza della sfilata, e il suo parroco per un Padre Nostro che è risuonano alto, mesto e possente. Ringrazio Maria Monisteri e chi c’era con lei presente a rappresentare tutta la città: quelli che la sostengono e quelli che la osteggiano. Perchè il Sindaco di Modica a volte è tutti noi e non dovremmo dimenticarlo. Ringrazio chi c’ era; chi non c’era non è mancato a nessuno. Oggi eravamo in tanti. C’ era quella Modica a cui la festa di San Pietro in tono minore da anni non bastava più. Buona la prima dunque e ora aspettiamo la prossima…sarà il 29 giugno?

