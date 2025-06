Forza Italia Vittoria programma l’organizzazione del partito a livello comunale

Vittoria – La segreteria cittadina di Forza Italia Vittoria, guidata dal segretario Andrea La Rosa e con il consigliere comunale Biagio Pelligra, in sintonia con la segreteria provinciale retta da Giancarlo Cugnata, ha organizzato un incontro alla presenza del parlamentare nazionale di Fi Giuseppe Castiglione e del parlamentare europeo Marco Falcone, caratterizzato dalla partecipazione di dirigenti locali e provinciali. Utile e opportuno il confronto sui temi del territorio e sulla necessità del ruolo che Forza Italia è chiamato a svolgere con riferimento alle prospettive da costruire in vista delle prossime sfide, guardando alla pianificazione capillare di una importante campagna di tesseramento con l’obiettivo di mettere in piedi una qualificata classe dirigente. Un’azione mirata a coinvolgere una più larga base, con quante più adesioni è possibile, sul territorio. “Una sfida – afferma La Rosa – su cui già ci sta concentrando la nostra attività, che nelle prossime settimane verterà sull’indicazione dei responsabili dei vari settori tematici oltre che sulla programmazione di incontri con le categorie e con le associazioni presenti in città, predisponendo eventi settoriali che riguardano temi prioritari già ampiamente affrontati, come quelli legati all’aeroporto, all’agricoltura, alla sicurezza, al turismo e alle attività produttive, per non parlare dei giovani e tanto altro ancora”. Ieri sera, insomma, un confronto franco. Il partito ha dato dimostrazione, ancora una volta, di esserci con la necessità di rilanciare la propria azione di presenza e forza moderata che guarda ad aggregare realtà civiche e responsabilmente compartecipare a rilanciare l’azione di un centrodestra forte e coeso. Adesso sarà importante capitalizzare sforzi ed entusiasmo e continuare a stare sul territorio aprendosi al dialogo costante con la gente, con i delusi, con chi non vuole che si ripeta quanto accaduto in passato ma vuole puntare su forze giovani e competenti per cercare di garantire a Vittoria un futuro migliore.

Salva