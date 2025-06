Unitre Modica. Rimpatriata per chiudere il laboratorio di cucina

Modica – Chiusa la fase formativa dei Laboratori e dei Corsi e l’attività convegnistica del Giovedì, prosegue l’attività dell’Unitre di Modica. Dopo la partecipazione del Coro della Sede di Modica al XIV Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia svoltosi la scorsa settimana a Selinunte ed in attesa del Concerto di fine Anno Accademico in programma presso la Chiesa di San Paolo Giovedì 26 Giugno, una ricca, simpatica e partecipata “rimpatriata” è stata organizzata, sempre nell’ambito dell’Unitre, dai Ssoci che hanno frequentato il Laboratorio di Cucina che, anche quest’anno ha fatto registrare una larga e particolarmente interessante partecipazione (è stato infatti il Laboratorio col maggior numero di iscritti che si è dovuto sdoppiare in due gruppi). La rimpatriata è stata tenuta presso il Ristorante Fattorie delle Torri che, oltre alle necessarie professionalità, ha messo a disposizione dell’Unitre, i locali, la cucina e tutto il necessario per lo svolgimento del Laboratorio che, sotto la qualificata guida della Chef Francesca Barone, ha raggiunto gli obiettivi sperati nel rispetto del Programma del progetto formativo approvato e presentato in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 2024/2025. Ed è stata proprio la Chef Francesca Barone che, con la sua riconosciuta bravura e la sua sempre più apprezzata professionalità, è riuscita a richiamare l’attenzione e l’interesse dei partecipani i quali, manco a dirlo, si sono dichiarati più che soddisfatti. Nel corso della serata, calda per il clima e per i sentimenti di amicizia e di cordialità che hanno caratterizzato il gruppo, oltre che per il “ben di Dio” che i partecipanti sono riusciti a preparare e a presentare, si è respirata un’aria di famiglia e da parte di tutti è stato manifestato vivo apprezzamento per il Laboratorio di Cucina promosso ed organizzato dall’Unitre di Modica e per la magnifica “rimpatriata” voluta ed apprezzata da tutti.

