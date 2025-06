Addio a Pippo Fama, Pilastro della Modica Calcio Anni ’60/’70

Modica – La comunità sportiva modicana ha appreso la notizia della scomparsa di Pippo Fama, colonna della difesa del Modica Calcio negli anni ’60 e ’70. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, solo pochi giorni dopo che amici e sportivi modicani si erano riversati sui social media per fargli gli auguri di compleanno, ignari che Pippo si trovasse già in un letto d’ospedale. A dare la notiza è statol’ex compagno di squadra, l’indigeno Aldo Odierna.

Pippo Fama, originario di Caltanissetta, formava con l’amico e compaesano Amerigo Muscolino una coppia difensiva formidabile, tra le più apprezzate di quell’epoca d’oro per il Modica Calcio. La loro intesa in campo era leggendaria, un baluardo invalicabile per gli avversari.

