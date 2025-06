Fermo, tutto pronto per il Mainfest- terza edizione

Countdown iniziato per il Mainfest edizione 2025.

Il Mainfest, per chi se lo fosse perso negli anni passati, è il memorial per ricordare Alessio Mainquà, fermano dal cuore gialloblu, scomparso prematuramente nel 2022.

Gli organizzatori già mesi fa hanno messo in moto tutta la macchina organizzativa per definire nel dettaglio l’edizione numero 3 del Mainfest, cercando sempre di più di migliorare una manifestazione già un successo dalla primissima edizione.

Ecco dunque il programma del Mainfest, che si svolgerà questo sabato, 21 giugno, alle ore 18.00, stesso posto delle edizioni precedenti: Piazzale Monterone, a Fermo, di fronte al Bar che solitamente frequentava lo stesso Alessio.

Si parte dunque alle ore 18.00 e sarà un susseguirsi di musica, con live e dj set, cibo e beverage, un evento aperto a tutti, anche alle famiglie, in quanto per i più piccoli si svolgerà un intrattenimento dedicato a loro alle ore 18.00.

Le band che si esibiranno a rotazione sono:

-Dj DirtyOne alle ore 20.00

-Stand Up Comedy -Francesco Capodaglio alle ore 21.00

-Dj Set- Rude Franz alle ore 22.00

-Rap Show- Peppe Bastardo/Astronauts Boys alle ore 23.00.

Un aspetto molto importante è che il ricavato del memorial andrà totalmente in beneficenza per la ricerca della cura del glioblastoma.

Gli organizzatori ringraziano Caffè Emilio e Contrada Campolege per la collaborazione.

