Un ragusano alla guida del Rotary International: Francesco Arezzo, presidente mondiale

Ragusa – Un orgoglio per l’intera provincia di Ragusa e per l’Italia intera: a partire dal primo luglio, Francesco Arezzo, illustre concittadino ragusano, assumerà la prestigiosa carica di Presidente del Rotary International per un anno. Arezzo sarà il terzo italiano nella storia a guidare un’organizzazione che vanta oltre un milione e duecentomila associati, distribuiti in 46.000 club in ogni angolo del mondo.

Questa nomina rappresenta un riconoscimento eccezionale per Francesco Arezzo e per la città di Ragusa. Per i prossimi dodici mesi, sarà lui a rappresentare e guidare una delle più grandi e influenti organizzazioni di servizio umanitario a livello globale, portando con sé i valori e l’impegno che da sempre contraddistinguono il Rotary.

La sua presidenza significa che un pezzo di Ragusa, con la sua cultura, la sua storia e il suo spirito di iniziativa, viaggerà attraverso i cinque continenti. La missione di Arezzo sarà quella di ispirare e coordinare le innumerevoli attività del Rotary, che spaziano dalla lotta alle malattie alla promozione della pace, dal sostegno all’istruzione alla protezione dell’ambiente.