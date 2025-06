Il Chiostro di Santa Maria del Gesù riapre le porte a Modica

Modica – Una delle gemme architettoniche più suggestive di Modica, il Chiostro di Santa Maria del Gesù con la sua annessa chiesetta, è stato ufficialmente riaperto al pubblico, restituendo alla città un prezioso patrimonio storico e artistico. Questa riapertura è il frutto di un intenso lavoro di riqualificazione e pulizia che ha coinvolto l’amministrazione comunale.

Gli assessori Tino Antoci (Turismo) e Samuele Cannizzaro (Ecologia) hanno espresso grande soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di questa giornata per Modica. “È stata una mattinata importante per la nostra Città, preceduta da giorni di lavoro che abbiamo dedicato a presentare nel miglior modo possibile – con interventi di pulizia straordinaria dentro e fuori il complesso architettonico – una delle testimonianze più belle e suggestive di Modica,” hanno dichiarato gli assessori.

L’obiettivo principale era quello di rendere il complesso architettonico nuovamente accessibile e fruibile non solo dai residenti di Modica ma anche dai numerosi turisti che visitano la città. Questo “gioiello d’arte e di bellezza pura” è ora a disposizione di tutti coloro che desiderano esplorarne la storia e i segreti.

Per arricchire l’esperienza dei visitatori, sarà disponibile un QR Code all’ingresso della chiesa, che permetterà di scaricare informazioni dettagliate sul Chiostro e sulla sua storia.

Come Raggiungere il Chiostro e Orari di Visita

Raggiungere il Chiostro di Santa Maria del Gesù è stato reso più semplice grazie al trasporto pubblico locale. È possibile utilizzare la linea 3 del bus urbano SAIS ‘Via Lata (piazza del Gesù)-Ospedale-zona 167’, il cui capolinea si trova proprio nella piazzetta antistante l’ingresso del Chiostro.

Il Sindaco Maria Monisteri, insieme all’intera Amministrazione Comunale, ha ribadito la convinzione che la riapertura del Chiostro rappresenti un valore aggiunto significativo per l’offerta culturale e turistica di Modica.

Il Chiostro sarà visitabile con i seguenti orari:

* Dal lunedì al sabato: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

* Domenica: dalle 9:00 alle 13:00

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale di Modica, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di immergersi nella bellezza e nella storia di questo affascinante luogo.

