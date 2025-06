L’Ebt Ragusa spiega cosa cambia in materia di indennità di disoccupazione

Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha fornito una serie chiarimenti in merito alle novità legislative introdotte dalla Legge 207/2024 in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Il chiarimento riguarda la modifica di cui all’art. 3, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 22/2015 che ha introdotto un requisito più stringente di accesso alla NASpI, con riferimento alle sole domande di disoccupazione presentate a far data dal 1° gennaio 2025.

In particolare, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro e venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti: 13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato; dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.

La circolare chiarisce che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale debba riferirsi ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, precisa che non rientrano tra le ipotesi di cessazione volontaria: le dimissioni per giusta causa, anche quando siano motivate da un trasferimento aziendale privo di reali esigenze organizzative; le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità o paternità; le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge 604/199; le dimissioni intervenute a seguito del rifiuto verso un trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza o difficilmente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

“Ai fini del calcolo delle 13 settimane di contribuzione – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – la circolare precisa che rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedi parentali in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. L’Inps sottolinea che il nuovo requisito incide solo sull’accesso alla prestazione. Pertanto, il calcolo dell’importo e la durata della NASpI restano quelli previsti dalla disciplina generale di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 22/2015”. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando la sede dell’Ebt in via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

