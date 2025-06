Modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta per la realizzazione di uno spot pubblicitario sulla viabilità cittadina – 11 giugno 2025

Mercoledì 11 giugno 2025, Modica sarà teatro delle riprese di uno spot pubblicitario di rilevanza nazionale.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle riprese e ridurre al minimo i disagi, saranno istituite alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse aree del centro cittadino.

DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 06:00 alle ore 14:00 di mercoledì 11 giugno 2025, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nelle seguenti vie e tratti:

 Corso Umberto: nel tratto che va dal civico 296 fino al civico 50 (esclusi i mezzi della produzione).

 Piazza Principe di Napoli: nel tratto che va dal civico 1 al civico 17.

 Corso San Giorgio e Corso Francesco Crispi: nel tratto che va dal civico 105 di Corso San Giorgio fino al civico 38 di Corso Francesco Crispi.

 Corso Garibaldi: nel tratto che va dal civico 1 fino al civico 11.

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 06:00 alle ore 14:00 sarà istituito il divieto di transito nelle seguenti vie e tratti:

 Corso Umberto: nel tratto che va dal Piazzale Falcone e Borsellino fino a Piazza Principe di Napoli.

 Percorso Piazzale Falcone e Borsellino, Via Napoli, Corso San Giorgio, Corso Francesco Crispi: fino a raggiungere l’intersezione con Corso Nino Barone.

Divieto di Transito Temporaneo (“Stop and Go”)

Dalle ore 06:00 alle ore 14:00 di mercoledì 11 giugno 2025, sarà istituito il divieto di transito temporaneo (in modalità “stop and go”) nel seguente tratto:

 Corso Umberto: dal civico 50 fino a Piazza Principe di Napoli (civici da 1 a 17).

“Invitiamo tutti i conducenti a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste modifiche e a seguire scrupolosamente le indicazioni del personale della Polizia Locale, che sarà presente per facilitare la circolazione e garantire il regolare svolgimento delle riprese – dice il Comandante Rosario Cannizzaro -. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata per questa iniziativa che darà visibilità nazionale alla città”.

