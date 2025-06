Spot a Scicli. Centro storico off limits per spot pubblicitario

Scicli – Mercoledì 11 giugno centro storico off limits a Scicli per importante spot pubblicitario. L’amministrazione e la Film Commission ospitano una produzione pubblicitaria di rilievo

In ragione della necessità di ospitare una produzione pubblicitaria di rilievo in città, l’amministrazione comunale di Scicli, in accordo con la Film Commission Comunale, il comando di polizia locale e l’ufficio Suap ha disposto una serie di limitazioni al traffico nel centro storico di Scicli per mercoledì 11 giugno.

Saranno limitati i dehors dei locali pubblici per la migliore esecuzione delle riprese televisive.

