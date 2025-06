Incidente sulla SP 28 Modica-Noto: tre feriti in uno scontro fra un trattore e una Fiat Panda

Modica – Incidente stradale questa mattina sulla SP 28 Modica-Noto, dove un trattore e una Fiat Panda si sono scontrati, causando il ferimento dei tre occupanti dell’utilitaria.

L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ha avuto conseguenze significative per la Fiat Panda: dopo la collisione, il veicolo è finito violentemente contro un muro adiacente alla carreggiata per poi capovolgersi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire le cause esatte dell’accaduto e gestire la viabilità. Il personale del 118 ha prestato soccorso ai tre feriti: il conducente della Fiat Panda, sua moglie e la figlia. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni, ma sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’incidente ha creato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la strada provinciale. Si raccomanda prudenza a tutti gli automobilisti che percorrono la zona.

