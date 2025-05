Voucher sportivo: le modalità di adesione

Con decreto n. 1512 del 27.5.2025 è stato approvato l’Avviso relativo alle modalità di richiesta ed erogazione del voucher sportivo di 50 euro mensili in favore di minori appartenenti a nuclei familiari con Isee entro 12000 euro, per quattro mesi a decorrere da settembre 2025. Alla sola provincia di Ragusa sono stati destinati 190.330 euro. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate: “Cominciamo col chiarire che i soggetti aventi diritto all’assegnazione del voucher sono i minori tra i 6 e i 16 anni, residenti nella Regione Sicilia praticanti attività sportiva. Ad ognuno di loro verrà erogato un voucher di 50 euro mensili per la durata di 4 mesi a decorrere dal 1/9/2025 e fino al 31/12/2025. Il voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in Sicilia, affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione ed Associazioni Benemerite riconosciute rispettivamente dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Dovrà essere il genitore del minore, o chi ne fa le veci, a presentare presso la società sportiva prescelta, rientrante nell’elenco delle società idonee, la richiesta”. Sono 18 le società sportive modicane ammesse al beneficio:

Pvt Modica e la Volley Modica per la pallavolo;

l’ASD Airone, Planet Sport e Real Modica per il calcio;

Eragon e Mifune per le arti marziali; la Scherma Modica;

l’Asd Motyka per la ginnastica artistica;

la Contea Equitazione per gli sport equestri;

Handball Modica per la pallamano;

Running Modica e Il Castello per l’atletica leggera;

Slow Diving per il nuoto;

Asd Revolution Bike per il ciclismo;

Thriatlon Motycense e CSF 14 per gli amanti delle sfide estreme;

Asd EF Lab per il bodybuilding.

