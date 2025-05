Ispica investe sui giovani: nasce lo sportello KAIROS per l’imprenditorialità sociale e giovanile

Ispica – Il Comune annuncia l’avvio del progetto KAIROS, un’iniziativa innovativa rivolta ai giovani del territorio, finalizzata a sostenere l’imprenditorialità giovanile ed in ambito sociale. Il progetto, recentemente approvato e finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, si propone di generare nuove opportunità di crescita, impegno e lavoro per le nuove generazioni, attraverso la creazione di uno sportello informativo di prossimità ospitato presso la biblioteca comunale.

Lo sportello “Informagiovani KAIROS” si configurerà come un punto di riferimento dinamico per i giovani della città, con l’obiettivo di fornire informazioni trasversali e supporto personalizzato per favorire l’inserimento attivo nella vita comunitaria e lavorativa. Non si tratterà solo di un luogo informativo, ma di uno spazio capace di accogliere, ascoltare, orientare e accompagnare i ragazzi e le ragazze nel percorso verso l’autonomia personale, sociale e professionale.

KAIROS si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dei talenti giovanili e di rafforzamento del sistema territoriale, attraverso:

la promozione di servizi di orientamento al lavoro e all’attivazione d’impresa,

il sostegno al volontariato e all’impegno civile,

la creazione di incentivi economici e servizi integrati gratuiti per i giovani che vogliono intraprendere nuove attività o avviare start-up in settori strategici per il territorio,

il miglioramento dell’accessibilità ai servizi consulenziali e professionali, anche attraverso convenzioni con associazioni di categoria e realtà imprenditoriali locali.

“Con KAIROS vogliamo dare una risposta concreta alla voglia di futuro che anima i nostri giovani – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – offrendo loro strumenti, spazi e opportunità per diventare protagonisti attivi della vita sociale ed economica del nostro territorio. È un investimento che parte da loro, ma che riguarda l’intera comunità.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessora ai servizi sociali e alle politiche giovanili, Giulia Schuller, che ha sottolineato il valore simbolico della sede del progetto:

“La scelta della biblioteca comunale come sede dello sportello KAIROS non è casuale: rappresenta un ritorno alla sua funzione originaria di luogo vivo di incontro, crescita e condivisione. Con questo progetto la biblioteca si rigenera, torna ad accendersi di voci giovani e diventa uno spazio di aggregazione e di cittadinanza attiva, restituendo centralità culturale e sociale a un presidio fondamentale per la nostra comunità.”

A sottolineare il valore strategico del finanziamento regionale, interviene anche l’esperta in Fondi Europei Natalia Carpanzano: “Questo progetto è un esempio concreto di come i Fondi Europei possano essere messi al servizio della progettualità giovanile. Utilizzare con visione e competenza queste risorse significa dare fiducia al futuro, stimolare l’innovazione sociale e offrire ai giovani gli strumenti per costruire percorsi sostenibili di crescita e autonomia. È una sfida di responsabilità e di opportunità che Ispica ha saputo cogliere.”

Il Comune di Ispica, con questo progetto, conferma il proprio impegno per costruire un ecosistema locale capace di riconoscere, accompagnare e valorizzare la creatività e l’iniziativa dei giovani, rendendo la città più inclusiva, dinamica e orientata al futuro.

