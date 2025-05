Acate, oltre un milione di euro per un nuovo asilo nido

Acate – Il Sindaco Gianfranco Fidone annuncia con gioia un nuovo finanziamento da 1 milione e 8mila euro per la “Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente” da destinare ad asilo nido.

Dopo i recenti interventi già in corso per la scuola dell’infanzia, l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’asilo nido comunale e l’imminente avvio dei lavori per la mensa scolastica, il Comune di Acate è fra i 25 comuni siciliani che ottengono un nuovo e importante finanziamento, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Infatti oltre un milione di euro sono stati assegnati per il progetto che vedrà un asilo nido nei locali dell’ex mattatoio comunale, situato in una posizione strategica adiacente al Convento dei Cappuccini, che verrà completamente riqualificato e destinato a una nuova funzione al servizio della comunità.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo – dichiara il Sindaco Gianfranco Fidone – che si aggiunge a una serie di interventi fondamentali per migliorare i servizi educativi e sociali della nostra città. Grazie a questi fondi, trasformeremo un’area dismessa in una struttura moderna e funzionale, a beneficio delle future generazioni. Continuiamo a lavorare senza sosta per cogliere ogni opportunità di sviluppo e crescita per Acate. Abbiamo realmente messo un punto rispetto al passato e stiamo costruendo il futuro della città con cantieri, opere pubbliche e nuovi servizi”

