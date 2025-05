Sicurezza S.P.66. Incontro alla Provincia tra la Presidente Schembari e il coordinatore FdI Modica Naní

Nei giorni scorsi, si è svolto un importante incontro tra Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Marco Naní, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Modica. L’obiettivo dell’incontro è stato affrontare le criticità legate alla sicurezza stradale lungo le arterie del litorale ibleo, con particolare attenzione alla S.P. 66 nel tratto che attraversa il territorio di Modica.

“Numerosi residenti e utenti della strada – afferma Marco Naní – hanno espresso più volte la preoccupazione per lo stato di degrado e per la mancanza di interventi di manutenzione mirati a garantire la sicurezza del versante modicano del tratto stradale della S.P. 66. In particolare, in vista dell’ imminente stagione estiva, sono state evidenziate le esigenze di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, di attraversamenti pedonali sicuri e di interventi di manutenzione delle carreggiate.”

“Ringrazio la Presidente Schembari – prosegue la nota del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – per la particolare sensibilità manifestata in tema di sicurezza delle nostre strade e per la disponibilità a trovare, nel più breve tempo possibile, soluzioni efficaci anche in collaborazione con il comune di Modica. La volontà condivisa è quella di mettere in atto interventi concreti che possano ridurre i rischi e prevenire incidenti, anche gravi, che troppo spesso si verificano in questa zona, in particolare durante i mesi estivi, caratterizzati da un intenso traffico veicolare.”

“Le strade più sicure – conclude la nota di Marco Naní – rappresentano un elemento fondamentale per migliorare significativamente la qualità della vita di residenti, turisti e utenti della strada.”

