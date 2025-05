Il Teatro Vittoria Colonna si illumina di rosso in memoria delle vittime di Gaza

Vittoria – Il Teatro Comunale Vittoria Colonna sarà illuminato di rosso come simbolo di lutto e vicinanza per le vittime civili del conflitto in corso a Gaza. L’iniziativa, proposta da alcuni consigliere comunali in particolare da Sara Siggia e Bianca Mascolino, prevedeva inizialmente l’illuminazione nei giorni dal 23 al 25 maggio. Il sindaco Francesco Aiello, condividendo pienamente il valore simbolico e umano dell’iniziativa, ha deciso di estendere l’illuminazione a tutte le domeniche, fino alla fine dei bombardamenti. Nello stesso tempo sarà apposto sul balcone del Municipio uno striscione della Pace accompagnato dal messaggio “Palestina Libera -No al genocidio”.

“In un tempo in cui la sofferenza di popolazioni civili rischia di diventare rumore di fondo – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – abbiamo il dovere morale di non restare indifferenti. Illuminare di rosso il nostro teatro significa accendere una luce sulla tragedia umana che si sta consumando a Gaza, ed esprimere la solidarietà della nostra comunità a tutte le vittime innocenti. È un gesto simbolico, ma carico di significato: un invito a riflettere, a prendere posizione, a restare umani. L’Amministrazione comunale intende così offrire un segnale chiaro e visibile, ricordando che la pace e la tutela della vita umana devono essere valori universali, al di sopra di ogni confine”.

