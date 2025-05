Ispica. In corso i lavori per la costruzione di un Asilo Nido per 36 posti

Ispica – Nel 2024 il Comune è stato beneficiario della somma di 864.000 euro finalizzati alla costruzione di un asilo nido. In base alla popolazione ogni Comune deve aver un adeguato numero di posti in asilo nido per raggiungere lo standard ideale nel rapporto popolazione/utenti. Ispica era sotto questo livello ma ora, grazie al finanziamento del 2024 e a quello che sicuramente riusciremo ad avere nel 2025, anche su questo versante la nostra Città sarà a passo con i livelli europei.

“Abbiamo voluto controllare personalmente il cantiere ed i lavori – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – Possiamo dire che dopo la fase burocratica ben gestita dallo staff dell’Ufficio Tecnico comunale, guidato dal Geom. Salvatore Nigito con la collaborazione della nostra Consulente in materia di PNRR Natalia Carpanzano, ora si è passati alla fare operativa che sta andando avanti alacramente.”

“La realizzazione di questa struttura – conclude l’Assessore Massimo Dibenedetto – porterà Ispica a raggiungere gli standard europei e a molte famiglie di ricevere un importante servizio, specialmente nel momento in cui entrambi i genitori lavorano”

