Pozzallo. Scende la tassa dei rifiuti in città nel 2025

Pozzallo – La Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2025. Nel calcolo si è tenuto conto del rimborso avuto da parte della Regione Siciliana per gli extra costi sostenuti dal Comune in occasione dell’emergenza rifiuti occorsa nell’anno 2022, per un ammontare di euro 210.244,57. L’importo è stato detratto dal costo del piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale della raccolta dei rifiuti del corrente anno. Ciò ha permesso una riduzione che varia da circa il 4 al 7,5%, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in base alle categorie.

Pozzallo è uno dei pochissimi Comuni Italiani in cui è stata diminuita la tassa sui rifiuti.

In questo momento così difficile e complicato per i bilanci familiari, l’Amministrazione Comunale ha voluto dare un piccolo e significativo segnale di

sostegno soprattutto alle fasce più deboli della città.

