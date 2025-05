Sampieri. La tartaruga depone le uova e “sceglie” la frazione sciclitana

SAMPIERI (Scicli) – Dopo le tracce di caretta caretta rinvenute ieri a Maganuco dall’operatore Pietro Lancetta durante i monitoraggi, è arrivato oggi, Giornata Mondiale della Biodiversità, il primo nido ufficiale della stagione 2025.

La spiaggia scelta da mamma tartaruga marina per deporre il suo prezioso carico di uova è stata quella di Sampieri (Scicli, RG). Il nido è stato trovato questa mattina all’alba, durante il monitoraggio, dall’operatrice Salva Caravello. Intervenuta sul posto la biologa Oleana Prato, coordinatrice del Progetto tartarughe WWF sull’isola, il nido è stato poi messo in sicurezza dai volontari di zona.

Nella stagione 2024 sono stati complessivamente 250 i nidi di tartaruga marina protetti dal WWF (erano stati circa 200 nel 2023), per un totale di circa 13.700 schiuse. Ben 173 nidi sono stati deposti in Sicilia, 50 in Calabria. Si apre dunque oggi ufficialmente la stagione delle deposizioni sulle coste italiane: saranno mesi di impegno costante sulle spiagge!

