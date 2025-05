Pozzallo. Bocciata variazione di bilancio, si rischia di perdere finanziamento per progetto lungomare Raganzino

Pozzallo – Il Consiglio Comunale ha bocciato la variazione di bilancio di 500.000 € ottenuto dal Comune di Pozzallo con un emendamento dell’On. Di Pasquale, inserito nella legge 3 del 2025. Sette Consiglieri Comunali hanno votato a favore e sette si sono astenuti, non consentendo l’approvazione della delibera. Si corre il rischio di perdere mezzo milione di euro e restituirlo alla Regione che certamente lo investirà in altri comuni siciliani. Un danno enorme alla città che ha come conseguenza quello di non poter completare il Lungomare di Raganzino. Uno sfregio alla città e a tutti i cittadini di Pozzallo. Il Sindaco ha chiesto al Vice Segretario del Comune di segnalare il tutto alla Procura della Corte Dei Conti perché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, perché non si può escludere il danno erariale e anche perché Pozzallo non può perdere l’ingente finanziamento. Certamente un danno incalcolabile mai accaduto dal dopoguerra ad oggi, ecco perché anche il Sindaco segnalerà il tutto alla Magistratura Contabile. I cittadini potranno rivedere i filmati del Consiglio Comunale di ieri sera e

quando la delibera sarà perfezionata, saranno pubblicati tutti i nomi e cognomi dei sette consiglieri comunali che si sono assunti questa pesante responsabilità contro la nostra Pozzallo.

Salva