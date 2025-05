Modica in festa per la Madonna delle Grazie: appello alla pace e alla fratellanza

MODICA -Una vibrante dimostrazione di fede ha animato Modica domenica scorsa, in occasione della sentita festa della Madonna delle Grazie. Una folla di fedeli e devoti si è riversata per le vie della città, partecipando con intensa emozione alle celebrazioni culminate con la Santa Messa all’aperto, celebrata sul sagrato, dal Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, alla quale erano presenti l’amministrazione comunale, in testa il sindaco, Maria Monisteri, e l’on. Ignazio Abbate, oltre alle rappresentanze di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato.

Le parole del Vescovo hanno toccato profondamente i cuori dei presenti. Con un accorato appello, Mons. Rumeo ha esortato la comunità ad “abbracciare il Vangelo e Gesù per ritrovare la retta via, quella della pace e della fratellanza”. Un invito pressante a riscoprire la centralità di Dio nella vita di ognuno: “Dobbiamo cercare Dio perché Lui ci ama, dobbiamo fare in modo che sia una presenza costante nelle nostre vite, altrimenti vuote. E preghiamo sempre Maria, nella gioia e nel dolore”.

La festa, caratterizzata da una sobria ma intensa partecipazione, ha visto il suo momento più toccante nella processione del simulacro della Vergine. Centinaia di fedeli hanno accompagnato con preghiere e canti il percorso che si è snodato lungo la via Mercè, dove il tradizionale e suggestivo lancio di petali di rose dai balconi ha creato un’atmosfera di intensa spiritualità. Il corteo ha, poi, attraversato piazza Corrado Rizzone, corso Umberto, offrendo un colpo d’occhio di grande suggestione, per concludersi lungo viale Medaglie d’Oro, prima del rientro trionfale al Santuario Basilica, salutato da un tripudio di fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Modica.

Ancora una volta, come ha sottolineato con soddisfazione il Rettore, Don Giovanni Lauretta, la festa della Madonna delle Grazie ha evidenziato “la profonda fede, il radicato attaccamento e la sentita devozione dei modicani verso la loro Santa Patrona. Un evento che rinnova la spiritualità della comunità e rafforza il legame con le proprie tradizioni più sacre”.

