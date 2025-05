Forza Italia Scicli: nuova organizzazione e programma in vista delle elezioni

SCICLI – Si è tenuta presso la sede locale di Forza Italia a Scicli, la prima assemblea degli iscritti successiva al primo congresso cittadino del partito. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per la definizione della nuova struttura organizzativa e per l’avvio della programmazione politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nel corso della riunione, il segretario cittadino, Guglielmo Cartia, ha ufficializzato le nomine di figure chiave all’interno del partito. Giuseppe Avola è stato designato Vicesegretario, mentre Carmelo Giuca ricoprirà il ruolo di segretario amministrativo contabile, assumendo la responsabilità della gestione finanziaria del movimento.

Con una chiara visione strategica, il Segretario Cartia ha inoltre annunciato la distribuzione di deleghe operative interne, affidate a professionisti di comprovata esperienza nei diversi settori di interesse per la comunità sciclitana. Come dichiarato dallo stesso Segretario, questa scelta mira a “individuare le eventuali criticità e di procedere all’elaborazione di un programma politico completo da presentare alla città, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Le deleghe operative attribuite spaziano su diverse aree strategiche per il territorio:

SANITA’: Pietro Sparacino, Daniel Sutera, Daniele Mania

Pietro Sparacino, Daniel Sutera, Daniele Mania CULTURA: Marcello Giordano Pellegrino

Marcello Giordano Pellegrino SERVIZI SOCIALI: Sabrina Micarelli

Sabrina Micarelli LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA: Ignazio Drago, Sandro Portelli

Ignazio Drago, Sandro Portelli SPORT: Franco Iacono, Angelo Iurato

Franco Iacono, Angelo Iurato DELEGA BORGATE: Carmelo Giuca, Enzo Scala, Pino Timperanza

Carmelo Giuca, Enzo Scala, Pino Timperanza FORZA ITALIA GIOVANI: Angelo Giannone

Angelo Giannone FORZA ITALIA SENIOR: Arturo Morana

L’attribuzione di queste deleghe a figure competenti nei rispettivi ambiti testimonia la volontà di Forza Italia Scicli di affrontare le problematiche cittadine con un approccio pragmatico e basato sulla competenza. L’obiettivo è quello di costruire un programma politico solido e rispondente alle reali esigenze della popolazione, in vista delle prossime sfide elettorali che attendono la città di Scicli. Questo primo incontro dell’assemblea degli iscritti segna dunque un importante passo avanti nel percorso di rinnovamento e riorganizzazione del partito a livello locale.

