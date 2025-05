Carenza bombole di ossigeno, (FDI Chiaramonte): “Grave disagio per pazienti e famiglie”

Chiaramonte Gulfi – Il consigliere comunale Gaetano Iacono, che ricopre anche il ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, è intervenuto per denunciare la limitatissima disponibilità di bombole di ossigeno per i pazienti che ne hanno bisogno. Una carenza che, specie a Chiaramonte, rischia di mettere in difficoltà tanti malati e le loro famiglie.

“Da diverse segnalazioni emerge come a Chiaramonte, ma anche in tutto il territorio provinciale vi sia la mancanza di questo servizio essenziale. Le bombole di ossigeno sono vitali e la salute dei nostri concittadini non può essere messa a rischio e neanche si possono condannare le famiglie a percorrere decine e decine di chilometri per recuperare una bombola”, dice Iacono.

“Auspico che tutti gli attori istituzionali del territorio possano intervenire sinergicamente per limitare questo disagio e per consentire ai cittadini che hanno necessità di assistenza respiratoria di poter trovare quanto necessario nelle farmacie del territorio. Solleciterò il nostro rappresentante all’ARS, l’onorevole Giorgio Assenza, affinché si possa addivenire a una soluzione per consentire il diritto alla cura e alla salute dei nostri concittadini”.

