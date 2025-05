Inflazione. Primavera amara per le famiglie, spesa in crescita di 624 euro l’anno

Una nuova stangata primaverile colpisce le tasche degli italiani. I dati definitivi diffusi dall’Istat relativi al mese di aprile registrano un’inflazione in crescita dell’1,9% su base annua, con un impatto significativo sui bilanci familiari: la spesa media annua aumenta di 624 euro per nucleo, cifra che sale a 851 euro per una famiglia con due figli.

Secondo l’elaborazione del Codacons, a trainare l’impennata dei prezzi sono stati soprattutto i periodi festivi – Pasqua, 25 aprile e 1 maggio – che hanno favorito un’intensa mobilità interna e un aumento della domanda nel settore turistico e alimentare. I rincari colpiscono in particolare i trasporti aerei: +24% per i voli nazionali rispetto allo scorso anno, con un’impennata del 26,6% solo rispetto al mese precedente. Aumenti rilevanti anche per i voli internazionali (+13,6% su base annua e +31,6% su mese), quelli europei (+17,1% e +34,1%) e i traghetti (+16,6%). I pacchetti vacanza segnano un +5,4%.

Non va meglio per l’accoglienza: le tariffe di alberghi e motel ad aprile aumentano del 5,6%, mentre case vacanze e B&B segnano un +4,5%. Sul fronte alimentare, i prezzi di cibi e bevande salgono complessivamente del 3,2%.

Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons ed esperto nazionale dei consumatori, sottolinea che “l’inflazione sta erodendo il potere d’acquisto degli italiani, costringendo molte famiglie a ridurre i consumi e a orientarsi verso soluzioni più economiche. Il commercio al dettaglio mostra segnali di forte sofferenza, con un calo sia dei volumi che dei valori delle vendite. È necessario che le istituzioni intervengano con urgenza per contrastare questa deriva e tutelare le fasce più fragili della popolazione.”

Il Codacons continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi e a denunciare ogni anomalia ai soggetti competenti, rafforzando il proprio impegno nella difesa dei consumatori e nella trasparenza del mercato.

