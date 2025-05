ASP Ragusa: ombre di inefficienza e disorganizzazione nella Sanità Provinciale. Riceviamo

Ancora una volta, con profondo rammarico, ci troviamo a dover denunciare gravi criticità nella gestione dei servizi sanitari nella provincia di Ragusa, criticità che paiono ignorare platealmente le normative vigenti. Le storie di due cittadini, che ci sentiamo in dovere di portare all’attenzione pubblica nella speranza di una definitiva presa di coscienza da parte delle autorità competenti, ne sono l’ennesima, sconcertante dimostrazione.

Il signor Giuseppe C., a fronte di sintomi che destano la preoccupazione del suo medico curante per la possibile insorgenza di patologie serie, si è visto prescrivere accertamenti diagnostici da eseguirsi entro dieci giorni. In ottemperanza a tale indicazione, il 12 maggio scorso il signor Giuseppe ha prontamente richiesto la prenotazione per gli esami specifici. Ciò nonostante, e malgrado l’urgenza chiaramente espressa nella ricetta medica, l’appuntamento fissato è a dir poco sconcertante: ben dodici mesi dopo, il 12 maggio 2026. La documentazione allegata parla chiaro.

A tal proposito, riteniamo doveroso rammentare ai vertici dell’ASP che negligenza, disattenzione e, ancor peggio, la mancata osservanza delle dovute cautele, possono configurarsi come concausa di gravi danni alla salute dei cittadini e costituire la base per veri e propri illeciti.

Non meno inquietante è la vicenda del signor Ferdinando Z., una situazione che potrebbe configurare una violazione della legge 2 dicembre 2005, n. 266, che vieta esplicitamente la chiusura delle agende di prenotazione. Nel mese di aprile, a fronte di una richiesta medica di esame da eseguirsi entro dieci giorni, al signor Ferdinando era stato incredibilmente fissato un appuntamento a sette mesi di distanza! Solo a seguito di una nostra diffida, giunta dopo appena trentasei ore, l’appuntamento per l’ecografia è stato “miracolosamente” anticipato al 16 aprile.

L’esito dell’ecografia ha poi portato lo specialista a prescrivere una TAC all’addome e una risonanza magnetica specifica, esami da effettuarsi con la massima urgenza (entro dieci giorni) a causa del sospetto di noduli tumorali nel fegato di un paziente di soli 35 anni. Immediatamente, il signor Ferdinando ha tentato di prenotare gli esami tramite il sito dell’ASP, ma le prenotazioni risultavano non disponibili. Un ulteriore tentativo attraverso il portale regionale (SOVRACUP) ha prodotto lo stesso, frustrante risultato: nessuna prenotazione possibile. In sintesi, liste d’attesa chiuse!

A questo punto, il signor Ferdinando si è nuovamente rivolto alla nostra associazione, che ha prontamente inoltrato le due richieste all’ASP. La richiesta per la risonanza magnetica è stata incredibilmente respinta con la motivazione che si tratterebbe di un “controllo”, condannando di fatto il paziente ad attendere tempi del tutto incompatibili con la sua salute. Quanto alla TAC, la richiesta è stata semplicemente ignorata. Forse una ripicca per le “eccessive” richieste di un trentacinquenne comprensibilmente preoccupato per la propria salute, esattamente come i medici che lo hanno in cura? Ogni ulteriore commento appare superfluo.

È giunto il momento che qualcuno faccia piena luce su questo andazzo tanto nebuloso quanto inefficiente che mina il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Ragusa.

Rosario Gugliotta

Presidente Comitato Civico Articolo 32

