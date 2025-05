Tangentopoli agrigentina scuote la Sicilia: appalti pilotati e arresti a tappeto

AGRIGENTO – Un’ombra di corruzione si allunga sulla Sicilia occidentale e minaccia di estendersi ad altre province. La Procura di Agrigento ha sferrato un duro colpo con un’inchiesta che ha portato all’arresto di cinque imprenditori, all’iscrizione di tredici persone nel registro degli indagati e a una serie di perquisizioni che hanno interessato diverse aree dell’isola.

Al centro dell’indagine, come riporta il sito grandangoloagrigento.it, ci sarebbero appalti pubblici pilotati e assegnati in cambio di consistenti tangenti. Tra i nomi che emergono nell’inchiesta figurano Giovanni Campagna, segretario particolare dell’ex assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro (dimessosi di recente), e Giuseppe Capizzi, imprenditore e sindaco di Maletto, nel Catanese. Gli inquirenti mantengono il riserbo sull’identità di un altro soggetto coinvolto, indicato con un omissis.

Le manette sono scattate per Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58 anni, quest’ultimo con un passato da assessore comunale a Favara e consigliere provinciale ad Agrigento. Ai domiciliari sono invece finiti Sebastiano Alesci, 67 anni, ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ravanusa e attualmente in servizio presso il Comune di Licata, Carmela Moscato, 65 anni, e Federica Caramazza, 36 anni, madre e figlia.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Agrigento e condotta dalla Squadra Mobile locale, ha messo sotto la lente d’ingrandimento diversi appalti. Tra questi, spiccano i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 19 Salaparuta-Santa Margherita Belice, la ristrutturazione dello stadio “Dino Liotta” di Licata e i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento, un appalto da quasi 40 milioni di euro gestito da Aica. Le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria non si sono limitate alla provincia di Agrigento, ma si sono estese anche al Catanese e al Trapanese, lasciando presagire possibili ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda. Il terremoto giudiziario agrigentino potrebbe dunque essere solo la punta dell’iceberg di una più vasta rete di illeciti che attanaglia il sistema degli appalti in Sicilia.

