Area iblea “Marino” e Ragusa in Movimento presentano il libro “Le vite delle Donne contano”

Ragusa – Un libro per raccogliere tutti i crimini commessi in Europa da immigrati, clandestini, richiedenti asilo, ovvero omicidi, stupri e aggressioni che hanno trovato pochissimo riscontro nei media. Da Pamela a Lola, a Desiré, a decine di nomi dimenticati, vite di donne che contano, uccise prima dagli immigrati e poi dal silenzio del politicamente corretto. Stupri di gruppo, violenze domestiche, ricatti e percosse, tratta delle bianche, la criminalità dietro l’accoglienza, un intero mondo passato volutamente sotto silenzio in nome del buonismo. Una ricerca precisa, fatta di dati, nomi e statistiche, ma anche di storie e di vite spezzate, che meritano di avere una voce. Un’indagine che porta a una riflessione più ampia sul problema sociologico legato all’immigrazione selvaggia, alla sostituzione etnica ormai in corso, alla sicurezza che ormai è un miraggio. Un libro che invoca giustizia al grido di: “Le vite delle donne contano”.

L’autrice, Francesca Totolo, sarà venerdì 16 maggio all’hotel Montreal di Ragusa, dalle 19, per incontrare i lettori. L’iniziativa promossa dall’associazione Area Iblea Peppe Marino, presieduta da Giuseppe Iacono, e dall’associazione Ragusa in Movimento, presieduta da Mario Chiavola, vedrà la presenza di Maria Teresa Lauretta che dialogherà con la Totolo. Esperta in immigrazione e geopolitica, Francesca Totolo è ricercatrice indipendente, reporter, scrittrice, collaboratrice del Primato Nazionale e di altre testate giornalistiche. Le sue inchieste, riprese da diversi media internazionali, hanno svelato le zone d’ombra del mondo globalizzato, delle Ong, dei movimenti politici e delle «false flag» governative contro i cosiddetti Stati canaglia. Con Altaforte Edizioni ha pubblicato cinque libri: “Inferno Spa: viaggio tra i protagonisti del business dell’accoglienza” (2019), “Coronavirus: tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo” (2020), “La morale sinistra: il vero volto dell’antifascismo” (2021), “Emergenza Antifascismo: dagli anarchici ai centri sociali: mappa delle violenze rosse in Italia “(2022), e il libro “Le vite delle donne contano. Lola, Pamela e Desirée: quando l’immigrazione uccide” (2024).

