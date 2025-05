Ragusa. Presentata la 23 esima Edizione del “Memorial Cannarella”

Ragusa – Il Palazzo della Provincia in Viale del Fante ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale della 23esima edizione del Memorial di ciclismo “Giovanni Cannarella”, un evento di risonanza nazionale organizzato con passione dalla Cycling Nial Almo Nizzoli. La manifestazione, dedicata alle categorie giovanili, dagli Esordienti agli Under 23, si preannuncia un’entusiasmante vetrina per il ciclismo del futuro, con ben novanta atleti iscritti provenienti da diverse regioni d’Italia: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Lombardia.

Il sipario sulla due giorni di competizioni si alzerà sabato con una suggestiva cronoscalata. I giovani talenti si sfideranno lungo le pendici che da Monterosso, zona stadio, conducono fino a Monte Lauro, raggiungendo i mille metri di altitudine. Domenica, l’azione si sposterà per la tradizionale gara in linea di 118 chilometri. La partenza è fissata anche quest’anno a Comiso, con un percorso che attraverserà il territorio comunale di Ragusa per poi concludersi, dopo sei impegnativi giri di un circuito, nel cuore di Monterosso Almo, in piazza San Giovanni.

La sicurezza degli atleti sarà garantita dalla presenza della Polstrada, di sei scorte tecniche qualificate e di ben 40 volontari che vigileranno sugli incroci. A dirigere la corsa ci sarà un direttore di gara di livello nazionale, a testimonianza dell’importanza che riveste la manifestazione nel panorama ciclistico giovanile italiano.

“D’altronde – ha sottolineato con orgoglio il patron Salvatore D’Aquila durante la presentazione – chi vince il “Cannarella” è come se vincesse la Milano Sanremo del Sud”. Un paragone che ben evidenzia il prestigio e l’ambizione di questo appuntamento.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza del Libero Consorzio, è stata il sindaco di Modica e consigliera provinciale Maria Monisteri Caschetto, delegata dal presidente Maria Rita Schembari. Presenti anche il deputato regionale Giorgio Assenza, da tempo vicino alla kermesse, e il presidente del Tribunale federale della Fci, Salvatore Minardi. I comuni coinvolti sono stati rappresentati dai rispettivi assessori allo Sport: Giovanni Assenza per Comiso e Simone Digrandi per Ragusa, oltre al sindaco Salvatore Pagano per Monterosso Almo.

Tutti gli intervenuti hanno voluto sottolineare la significativa valenza di questo evento che, giunto alla sua 23esima edizione, vive un rinnovato entusiasmo grazie all’instancabile impegno della famiglia D’Aquila, sostenuta da numerosi amici e sponsor. Un impegno che mantiene viva la memoria di Giovanni Cannarella, figura di spicco dello sport siciliano, già presidente regionale della Federazione ciclistica italiana e soprattutto un punto di riferimento fondamentale per tanti giovani che si sono avvicinati al mondo delle due ruote.

È stata inoltre rimarcata l’importanza del “Memorial Cannarella” come volano per il turismo del territorio e come uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’intera provincia, capace di generare un movimento significativo di appassionati e addetti ai lavori. La provincia di Ragusa si prepara dunque ad accogliere un fine settimana all’insegna del grande ciclismo giovanile, nel segno del ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nello sport locale.

