Nuovo collegamento da Ispica, Modica e Ragusa per la Kore di Enna

Un’importante novità che interessa molto da vicino gli studenti universitari residenti in provincia di Ragusa ed iscritti all’Ateneo Kore di Enna. E’ l’attivazione da parte di SAIS di una ulteriore linea extraurbana che partirà da lunedi 19 maggio con cadenza giornaliera da Ispica per il capoluogo ennese. La corsa effettuerà fermate a Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria. Prima di arrivare a Enna Bassa in via Leonardo da Vinci in prossimità diretta dell’Università degli Studi di Enna “Kore” ci saranno le fermate a Piazza Armerina e Pergusa. “Questa nuova tratta – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di studenti universitari e lavoratori pendolari che ogni giorno necessitano di spostarsi tra le province di Ragusa ed Enna. La linea è particolarmente strategica per gli studenti universitari iblei, che potranno così raggiungere il campus in modo rapido, comodo ed economico, senza necessità di trasporto privato o cambi intermedi. Gli orari sono pensati per consentire l’arrivo a Enna in tempo utile per le lezioni mattutine e pomeridiane, offrendo anche una fascia di ritorno compatibile con il termine delle attività accademiche. Ringrazio per la disponibilità ad accogliere le richieste degli studenti i vertici di SAIS Autolinee e lavoreremo nelle prossime settimane anche alla possibilità di poter avere ulteriori linee per Palermo”.



