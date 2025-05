Polstrada Ragusa. Controlli alla sicurezza dei trasporti di mezzi pesanti e dei bus

Ragusa – Durante la settimana, appena trascorsa, a seguito di mirati servizi volti alla prevenzione del fenomeno dell’incidentalità sono stati predisposti dal Servizio Polizia Stradale, dal Compartimento della Polizia Stradale di Catania e dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, oltre alla normale attività di prevenzione, dei mirati controlli sul trasporto professionale di merci e passeggeri. Tale attività ha visto l’impiego di varie pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa e Distaccamento di Vittoria.

In particolare, nell’ambito del progetto “gite sicure”, in collaborazione con gli istituti scolastici, sono stati effettuati dei controlli agli autobus poco prima della loro partenza per gite scolastiche con alunni ed insegnanti. Tali verifiche, non hanno riscontrato irregolarità ed hanno consentito di viaggiare alle persone trasportate in totale sicurezza.

Per quanto riguarda i controlli in totale, si sono concretizzati con l’identificazione di 82 persone di cui 64 sottoposti a verifica di stato di ebbrezza tramite etilometro, il controllo di 64 veicoli ed accertati 74 infrazioni al codice della strada. In totale sono state, decurtate 232 punti sulla patente di guida, 10 patenti ritirate, 4 carte di circolazione ritirate, 2 veicoli sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo.

Nell’ambito di tali controlli, si provveduto a sanzionare anche un autobus, privo di passeggeri, per irregolarità amministrative.

Tali controlli, al fine di prevenire e ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, saranno ripetuti su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza stradale a tutti dei cittadini ai quali ci si rivolge per sensibilizzarli al rispetto delle regole del codice della strada.

