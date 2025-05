Pozzallo conquista la Bandiera Blu 2025

Pozzallo – E’ stata ufficializzata la ventiduesima “Bandiera Blu” sinonimo di balneabilità e di spiagge pulite. La cerimonia di premiazione delle Bandiere Blu è avvenuta questa mattina, martedì 13 maggio, nella sede del Cnr a Roma, alla presenza dei sindaci e del presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza. Per la città di Pozzallo, era presente il vicesindaco Raffaele Monte. Il lavoro, iniziato più di quattro lustri fa, ha portato l’innalzamento della qualità dei servizi erogati per i turisti e i fruitori della cittadina rivierasca, come ad esempio il risparmio energetico e l’utilizzo dell’illuminazione pubblica a led, in piazza delle Rimembranze, oltre al “solito” raggiungimento di alta qualità per spiagge e luoghi attigui ai siti balneari. Ha comportato, inoltre, il mantenimento degli alti standard dei servizi pubblici forniti al turista, ma anche il miglioramento costante della qualità dell’offerta turistica percepita dai turisti, grazie al lavoro degli operatori turistici.

Il sindaco Roberto Ammatuna ringrazia tutti i soggetti coinvolti, cittadinanza, commercianti e albergatori, dipendenti comunali, gestori dei servizi ed enti preposti alla verifica costante delle acque di balneazione: “Il lavoro di tutti – ha detto Ammatuna – rende possibile ogni anno il mantenimento degli standard qualitativi precedenti, ma con una ricerca costante di miglioramento di questo nostro piccolo paradiso. Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la riconferma della Bandiera Blu, un riconoscimento importante dell’impegno per la concreta realizzazione di un turismo sostenibile. Si tratta – continua il sindaco di Pozzallo – di una prestigiosa attestazione delle corrette politiche di tutela e gestione del territorio, un ulteriore elemento di valorizzazione della nostra destinazione turistica. Educazione ambientale, accessibilità, inclusività e qualità delle acque sventolano anche per il 2025 a Pozzallo”.

