Modica. Si abbassa i pantaloni, in pieno giorno in Corso Umberto

Modica – Si abbassa i pantaloni davanti ai passanti increduli, per quanto stava accadendo in pieno giorno. E’ successo nella mattinata di ieri in C.so Umberto. Dove un immigrato, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è calato le brache, inveendo contro passanti e automobilisti. Tutto ciò è avvenuto in pieno giorno. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno cercato di individuare l’uomo dopo la segnalazione di alcuni cittadini. L’immigrato è riuscito a far perdere le proprie tracce. Passanti sbalorditi, ma soprattutto, preoccupati per l’atteggiamento aggressivo dell’uomo.

