Ispica. Bimbo di 2 anni precipita in un pozzo artesiano, rischiando di annegare

Ispica – Precipita in un pozzo artesiano profondo 2,5 metri, pieno d’acqua, un bimbo di 2 anni è a Santa Maria del Focallo, rischiando di annegare. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, ma la notizia è trapelata solo in queste ore. Fortuna ha voluto che il minore non abbia avuto alcuna conseguenza, soprattutto, grazie al tempestivo intervento di un vicino di casa, che accortosi di quanto stava accadendo si è precipitato riuscendo a mettere in salvo il piccolo. Tanta paura per i genitori e per il bimbo che dopo l’accaduto è stato soccorso dal personale del 118. Per fortuna tutto è finito bene.

