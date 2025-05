Scicli. Fiaccolata in memoria di Peppe Ottaviano a un anno dall’omicidio

Scicli – “La fiaccolata che si è tenuta ieri sera in memoria di Peppe Ottaviano, a un anno dal suo omicidio, non sposta di un millimetro l’asse politico del problema. E cioè: che cosa è accaduto in città sul fronte dell’ordine pubblico? Perché questa situazione così complessa? Dobbiamo temere un ritorno al periodo più buio?”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che argomenta: “Naturalmente siamo vicini alla famiglia di Ottaviano e ci auguriamo che possa essere fatta al più presto chiarezza. Quali sono state le cause che hanno determinato questo efferato fatto di sangue? E perché ancora a distanza di un anno non riusciamo a comprendere che cosa sia accaduto nella casa di via Manenti? Sono mille aghi nella mente a tormentare tutte le persone perbene della nostra città, molte delle quali hanno partecipato ieri alla fiaccolata, e rispetto a cui ci attendiamo delle risposte il più possibile chiarificatrici. Purtroppo, nonostante i nostri solleciti, della necessità di accentuare i riflettori sulla città di Scicli, almeno per il momento, poco o nulla si è fatto. Torniamo a chiedere al sindaco che la questione Scicli possa essere posta sui tavoli provinciali. Già una volta è accaduto l’irreparabile. Non dobbiamo attendere che si verifichino altri episodi simili. Sarebbe imperdonabile”.

