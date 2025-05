Ragusa. L’Istituto “Palazzello-Vann’Antò” alle finali nazionali dei campionati internazionali di Matematica

Ragusa – Due brillanti alunne dell’Istituto Comprensivo “Palazzello-Vann’Antò” Anna Raniolo e Vittoria Tidona, hanno partecipato con successo alla Finale Nazionale dei prestigiosi Campionati Internazionali di Matematica, che si sono svolti lo scorso 10 maggio presso l’Università Bocconi a Milano.

Le due concorrenti ragusane hanno dimostrato le loro spiccate capacità di ragionamento e di intuizione, riuscendo a competere con i migliori talenti a livello nazionale.

Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Giunta, che ha permesso agli alunni di vivere questa esperienza di crescita umana e culturale, alle docenti di matematica che hanno coinvolto e guidato i ragazzi nella partecipazione alle gare, alla Prof.ssa Elisa Sittinieri, docente referente per i giochi matematici, che si è occupata dell’organizzazione per la partecipazione della scuola alle varie fasi delle gare e che ha accompagnato i ragazzi nella trasferta a Milano.

“La partecipazione all’edizione dei Campionati Internazionali di Matematica del 2025” dichiara la prof.ssa Elisa Sittinieri “è stata per me particolarmente emozionante e sentita, essendo stato l’ultimo anno in cui ho avuto l’opportunità di accompagnare gli studenti, dal momento che dal prossimo anno scolastico non sarò più in servizio. Mi auguro che questa iniziativa verrà portata avanti dai miei colleghi dell’Istituto Comprensivo “Palazzello-Vann’Antò”

