La Cardiologia di Modica aderisce alla XXI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa

Modica – In occasione della XXI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, diretta dal dottor Guglielmo Piccione, organizza un’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza.

Sabato 17 maggio, dalle ore 9:30 alle 11:30, sarà allestita una postazione sanitaria in Piazza Matteotti, a Modica, dove un medico e un infermiere saranno a disposizione per misurare gratuitamente la pressione arteriosa e fornire informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare, sugli stili di vita corretti e sulle terapie antipertensive.

L’iniziativa si affianca alle attività dell’ambulatorio per l’ipertensione, di cui è referente la dottoressa Paola Belluardo, già attivo presso la Cardiologia di Modica. Sensibilizzare la popolazione è fondamentale: in Italia, oltre il 50% degli adulti è iperteso, spesso senza saperlo. Il 30% presenta valori elevati senza diagnosi e un altro 35% non riesce a tenere la pressione sotto controllo, nonostante le cure.

“L’ipertensione è una malattia silenziosa ma potenzialmente devastante – dice il dottor Piccione -. Spesso non dà sintomi evidenti, ma può portare a eventi gravi come infarto, ictus e insufficienza renale. Per questo la misurazione regolare della pressione arteriosa è un gesto semplice, ma fondamentale per la nostra salute. Occasioni come questa sono importanti perché ci permettono di avvicinarci alle persone, informarle e guidarle verso scelte consapevoli per il proprio benessere”.

La Giornata Mondiale, promossa a livello internazionale dalla World Hypertension League, coinvolge oltre 120 centri in tutta Italia. Anche Modica contribuisce con un evento di prossimità, che vuole avvicinare la salute ai cittadini e promuovere la cultura della prevenzione.

Salva