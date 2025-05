Cesenatico 2025: le olimpiadi di matematica. Bronzo per il “Galilei-Campailla” di Modica

Cesenatico – Un’ondata di emozioni ha travolto Cesenatico dall’8 all’11 maggio, durante le finali delle Olimpiadi di Matematica 2025. Un viaggio intriso di speranza, frutto di un impegno costante, di rinunce, ma soprattutto di una contagiosa passione per il ragionamento logico e numerico. L’Istituto “Galilei – Campailla” di Modica conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre con una formazione competitiva: Carmelo Ferraro (5 A), Salvatore Mozzicato (5 A), Lorenzo Di Rosa (5 B), Manuel Terranova (5 B), Giuseppe Scirè (4 B SA), Chiara Wang (4 B SA), Carmelo Arena (3 C), supportati dalle preziose riserve Chiara Botterelli (4 C) e Giuseppe Calabrese (4 A). “La competizione a squadre – spiegano i docenti che hanno portato avanti il progetto, Antonino Cerruto, Maria Di Rosa, Marilena Aloisio e Maria Pina Ruta – è stata intensa e avvincente; per gran parte della gara, i nostri studenti hanno mantenuto una posizione che lasciava presagire l’accesso alla finale, sfumato poi per un margine esiguo di punti. Nonostante ciò, siamo orgogliosi di sottolineare che la nostra scuola si è classificata come la prima in Sicilia”.

Ma la vera gioia è giunta dalla gara individuale, dove, appunto, Carmelo Ferraro della classe 5 A ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, piazzandosi a soli due punti dalla medaglia d’argento. Questo prestigioso risultato rappresenta la seconda medaglia di bronzo nella storia del “Galilei – Campailla”, dopo quella ottenuta da Boncoraglio Fabrizio (5 F) nel lontano 2019.

